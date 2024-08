Badeunfall in Tirol: Kopfsprung endet im Unglück

Nach einem Kopfsprung ins seichte Wasser wurde eine Frau am Reintalersee schwer verletzt und per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Am Samstagnachmittag, den 24. August 2024, ereignete sich am Westufer des Reintalersees ein schwerer Badeunfall. Eine 35-jährige Frau, die aus Rumänien stammt, unternahm einen Kopfsprung ins Wasser, ohne die Tiefe des Sees zu beachten. Unglücklicherweise war das Wasser an dieser Stelle zu seicht, und die Frau schlug mit dem Kopf auf den Grund des Sees auf.

Schnelle Hilfe durch Zeugen

Zeugen, darunter auch Bekannte der Frau, bemerkten den Vorfall sofort und reagierten schnell. Sie zogen die bewusstlose Frau aus dem Wasser, nachdem sie reglos mit dem Gesicht nach unten an der Wasseroberfläche trieb. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt, und erste Hilfe wurde vor Ort geleistet. Die 35-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften und einem Notarzt versorgt, bevor sie mit unbestimmten Verletzungen per Hubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht wurde. Im Einsatz waren neben dem Notarzthubschrauber auch die Feuerwehr Kramsach und die Polizei, die den Vorfall absicherten.