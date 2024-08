Sonnig und warm: Gewittergefahr ab dem Nachmittag in Kärnten

Die GeoSphere Austria berichtet, dass der Sonntag „bis über Mittag hinaus sehr sonnig bei oft wolkenlosem Himmel“ verlaufen wird. Am Nachmittag jedoch „nähert sich von Nordwesten her eine Kaltfront“. Über den Bergen im Norden nehmen die Quellwolken zu und am späten Nachmittag kann es zu einzelnen, teils gewittrigen Schauern kommen. Im Süden des Landes hingegen „bleibt es bis zum Abend recht sonnig und meist trocken.“ Erst am Abend steigt hier die Gewittergefahr leicht an. Trotz dieser Wetterveränderungen bleibt es mit Höchstwerten zwischen 27 und 32 Grad für diese Jahreszeit weiterhin sehr warm.

