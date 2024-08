Gewitterfront naht: Bis zu 34 Grad werden am Sonntag erwartet

Veröffentlicht am 24. August 2024, 21:57 / ©pixabay

Von Vorarlberg über die nördlichen Teile Tirols und Salzburgs bis ins Innviertel sind bereits ab dem Morgen viele Wolken und einige Regenschauer zu erwarten. Laut GeoSphere Austria scheint sonst zunächst zeitweise noch die Sonne. Spätestens ab Mittag nimmt auch dort die Bewölkung zu, gefolgt von vereinzelten Regenschauern und Gewittern. Am ehesten trocken bleibt es im Südosten sowie im Flachland des Ostens. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden und Osten auch lebhaft bis kräftig, aus Südwest bis Nord. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 12 und 22 Grad, am Nachmittag zwischen 18 und 34 Grad von West nach Ost.