Sommerwetter im Süden, Gewittergefahr im Norden: So wird der Sonntag

Am kommenden Sonntag wird das Wetter etwas wechselhafter. Bis Mittag wird noch im ganzen Land die Sonne erwartet, am Nachmittag sind jedoch vor allem in der Obersteiermark dichte Wolken sowie erste Regenschauer oder Gewitter möglich. GeoSphere Austria prognostiziert, dass das Sommerwetter vor allem im Süden und Osten weitgehend anhält. Der Wind dreht auf Nordwest und frischt tagsüber in allen Regionen mäßig bis lebhaft auf. Nach Frühtemperaturen zwischen 13 und 19 Grad liegen die Höchstwerte von Nordwest nach Südost zwischen 26 und 33 Grad.