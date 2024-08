Tödlicher Unfall in Villach: Mann (73) fand Radler (55) regungslos am Boden

Der 55-jährige Radfahrer aus Villach fuhr um 18.50 Uhr mit seinem E-Bike auf der Strimitzerstraße in Villach, von der Ferdinand-Wedenig-Straße kommende in Richtung Wernberger Straße. „Kurz nach Beginn eines abschüssigen Straßenstücks kam er rechts auf die dort befindliche Böschung und stürzte infolge auf die Fahrbahn. Ein kurz danach in dieselbe Richtung fahrender 73-jähriger Radfahrer nahm den regungslos auf der Fahrbahn liegenden Mann war und setzte sogleich die Rettungskette in Gang und leistete Erst Hilfe“, berichtet die Polizei. Die Reanimation vor Ort blieb aber erfolglos und der Notarzt konnte nur mehr der Tod des verunfallten Radfahrers aufgrund der schweren Verletzungen feststellen.