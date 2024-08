Cobra-Einsatz in Hüttenberg: Kärntner mit Axt drohte mit dem Umbringen

Ein 23-jähriger Mann bedrohte gestern um 20.39 Uhr in einer Wohnung in der Gemeinde Hüttenberg einen 61-jährigen und einen 40-jährigen Mann mit dem Umbringen, indem er seiner Drohung mit einer Axt Nachdruck verlieh. „Infolge konnten die Männer dem Beschuldigten die Axt in einem Handgemenge abnehmen, verletzten diesen aber am Körper und beschädigten seine Brille“, berichtet die Polizei.

23-jähriger in Wohnung festgenommen

Der Gefährder verließ daraufhin die Tatörtlichkeit. Nach den polizeilichen Erhebungen vor Ort und einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, konnte der Täter mit Hilfe der EKO Cobra an seiner Wohnadresse in der Gemeinde Hüttenberg festgenommen werden. Eine Einvernahme zum Sachverhalt war aufgrund der starken Alkoholisierung noch nicht möglich. Es wurde gegen ihn ein Betretungs-, Annäherungs- und vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht werden. Die beiden anderen Männer werden wegen Verdacht der Körperverletzung und Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.