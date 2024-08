Polizei nimmt Alko-Lenker aus dem Verkehr und zieht Kennzeichen ein

Am Wochenende, insbesondere am Samstagabend, gehen viele Menschen aus, um zu feiern, was oft mit erhöhtem Alkohol- und Drogenkonsum verbunden ist. Dies kann zu einem Anstieg von alkoholbedingten Verkehrsübertretungen führen. Durch koordinierte Schwerpunktkontrollen will die Polizei solche gefährlichen Verhaltensweisen eindämmen und die Verkehrssicherheit erhöhen. Durch die Durchführung von Schwerpunktaktionen am Samstagabend versucht die Polizei, sowohl präventiv als auch reaktiv auf die spezifischen Herausforderungen – vor allem im Zusammenhang mit möglichen Treffen in der so genannten „Tuning-Szene“ – einzugehen.

Schwerpunktaktion brachte 134 Verwaltungsanzeigen

Eine derartige Schwerpunktaktion fand nun am Abend des 24. August in mehreren Bezirken der Steiermark statt. Dies führte zu insgesamt 134 Verwaltungsanzeigen, zwei Kennzeichenabnahmen und zwei Führerscheinabnahmen wegen Alkoholisierung.

Das hat die steirische Schwerpunktaktion ergeben: 134 Verwaltungsanzeigen

Zwei Kennzeichenabnahmen

Zwei Führerscheinabnahmen wegen Alkoholisierung

Motorrad war ohne Kennzeichen unterwegs

Gegen 19.20 Uhr fiel einer Polizeistreife in Feldkirchen bei Graz ein Motorrad auf, das ohne Kennzeichen auf der Triesterstraße (B67) unterwegs war. Eine sofortige Nachfahrt verlief zunächst ohne Erfolg. Kurze Zeit später wurde der Motorradlenker in Premstätten wieder gesehen. Eine Zivilstreife versuchte den Lenker anzuhalten, wobei der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf einen Beamten losfuhr.

19-Jähriger wird nun auf freiem Fuß angezeigt

Der Polizist versuchte den Lenker anzuhalten und wurde dabei zu Boden gestoßen und schwer verletzt. Auch der 19-Jährige kam zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Er verweigerte eine Einlieferung in ein Krankenhaus. Der Mann wird wegen des Verdachtes des Widerstandes gegen die Staatsgewalt auf freiem Fuß angezeigt. Eine Alkoholisierung lag nicht vor.