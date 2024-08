Klimabonus: Nur diese Österreicher bekommen die vollen 290 Euro

Bis zu 290 Euro sind es, die es dieses Jahr für den Klimabonus in Österreich gibt. Von über 2.000 Gemeinden in Österreich wird es dabei in beinahe drei Viertel der Orte und Städte die volle Klimabonus-Summe geben. Eine Auflistung jener Gemeinden nach Bundesländern findet ihr ganz unten im Artikel. In den übrigen Gemeinden gibt es teils deutlich weniger. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Klimabonus: Diese Österreicher werden mit weniger Geld „abgespeist“.

Wer bekommt die volle Klimabonus-Auszahlung?

In diesem Artikel soll es nun aber um jene Menschen gehen, die eben die volle Klimabonus-Summe für sich beanspruchen werden und bei denen damit schon in wenigen Tagen 290 Euro am Konto landen werden. Und einige Personen bekommen sogar 290 Euro, ganz egal wo sie wohnen.

Wieso ist die Auszahlungshöhe unterschiedlich hoch?

Die Auszahlungshöhe pendelt zwischen 145 und 290 Euro, für Kinder und Jugendliche und 18 Jahren gibt es jeweils die Hälfte davon. Der Grund dafür ist, dass beim Klimabonus regional differenziert wird. Je besser die Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die generelle Infrastruktur (weiterführende Schulen, Krankenhäuser & Co.), desto weniger Geld bekommt man ab September vom Staat in Form des Klimabonus geschenkt. Dabei gibt es vier Stufen, die die Auszahlungshöhe bestimmen.

Vier Stufen der Klimabonus-Auszahlung: Klasse I: Gemeinden urbaner Zentren mit höchstrangiger ÖV-Erschließung – 145 Euro.

Klasse II: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro.

Klasse III: Gemeinden urbaner Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden regionaler Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden des ländlichen Raumes im Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro.

Klasse IV: Gemeinden des ländlichen Raumes und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro. In welche Stufe deine Region aktuell fällt, siehst du auf dieser Statistik Austria Karte.

Wer bekommt 290 Euro, egal wo er wohnt und wie alt er ist?

Doch nicht nur jene Menschen, die zumindest 18 Jahre alt sind und mehr als die Hälfte des Jahres 2024 in einer Gemeinde der „Klasse IV“ leben, bekommen die volle Summe des Klimabonus ausbezahlt. Auch Menschen mit Behinderung, „die öffentliche Verkehrsmittel nicht benutzen können, bekommen immer die volle Höhe des Klimabonus ausbezahlt, unabhängig vom Wohnort und Alter“, heißt es dazu auf der Klimabonus-Website. Im Behindertenpass muss dafür eingetragen sein, „dass die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar ist oder ein Parkausweis gemäß §29b der Straßenverkehrsordnung 1960 vorliegen“.

Welche Österreicher sehen vom Klimabonus keinen Cent?

Gar kein Geld, egal in welcher Gemeinde sie leben, bekommen jedenfalls zwei ganz spezielle Personengruppen. Dabei handelt es sich einerseits um jene Menschen, die im Jahr 2024 nicht mehr als 183 Tage in Österreich mit Hauptwohnsitz gemeldet waren. Andererseits betrifft es auch jene Personen, die mehr als die Hälfte des Jahres hinter Gittern verbracht haben. Mehr dazu in: 0 statt 290 Euro: Diese Personen sehen vom Klimabonus keinen Cent.

Welche Neuerung gibt es beim Klimabonus 2024?

Weiters gibt es dieses Jahr auch eine Neuerung beim Klimabonus. Diese besagt, dass all jene Menschen, die ein gewisses Einkommen übersteigen, ihren Klimabonus versteuern müssen. Das Finanzministerium spricht dabei von einem monatlichen Bruttoeinkommen, das in etwa 6.660 Euro und mehr beträgt. Folgend findet ihr nun jene Gemeinden und Städte Österreichs, in denen es im Allgemeinen die vollen 290 Euro für alle Volljährigen, die mehr als die Hälfte des Jahres hier verbracht haben und nicht „zu viel“ verdienen, gibt.