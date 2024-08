„Ring-Posting“: Wird Melissa Naschenweng jetzt heiraten?

In den vergangenen Tagen hielt sich nach einem Instagram-Posting von Kärntens Schlager-Star Melissa Naschenweng hartnäckig in einigen Medien. Auf diesem war sie mit einem Ring, der verdächtig nach einem Verlobungsring aussah, am linken Ringfinger zu sehen. Haben sie und ihr Freund Toni Gabalier etwa vor, zu heiraten? Worauf es erst keine wirkliche Antwort gab – kein Wunder, hält Naschenweng ihr Privatleben doch meist „geheim“ -, scheint es nun eine ebensolche zu geben.

Darauf achtet Melissa Naschenweng nicht immer

Gegenüber der „Kronen Zeitung“ dementiert sie das nämlich. Sie würde oft Schmuck tragen und nicht immer darauf achten, wo sie die Schleife beim Dirndl tragen würde, heißt es in dem Bericht. Zur Erinnerung: Ist die Schleife links am Dirndl, ist man noch zu haben, ist sie rechts, ist man vergeben (in einer Beziehung, verlobt, verheiratet…).

Wo trägt man die Schleife am Dirndl? Schleife vorne mittig: Jungfrau, meist auch von Kindern so getragen

Schleife hinten mittig: verwitwet

Schleife links: Single

Schleife rechts: vergeben

Bergbauernbuam-Tour startet bald wieder

Aktuell hat sie aber so oder so genug zu tun, ist doch erst kürzlich der neue Song „Der Michl mit der Sichl“ rausgekommen. Das Lied gehört zum Album „Alpenbarbie“. Und schon bald, am 21. September, startet auch ihre Bergbauernbuam-Tour in Deutschland wieder. Das Album „Alpenbarbie“ wird dann im Jänner erscheinen.