Projekt „Moscheeunterricht“: „Wer hier lebt, muss sich anpassen“

Die vom Integrationsressort des Landes Oberösterreich in Auftrag gegebene Studie zum Moscheeunterricht in Oberösterreich hat gezeigt, dass es in diesem Bereich dringenden Handlungsbedarf gibt. Insbesondere das in Moscheevereinen verwendete Lehrmaterial wurde in einer durch den Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) beauftragten fachlichen Analyse geprüft: Es enthält wenig Bezug zur österreichischen Lebensrealität und muss dringend angepasst werden. Nun wird, wie Integrationsministerin Susanne Raab und Oberösterreichs Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer vereinbart haben, eine Neuerstellung von Lehrmaterial für Moscheevereine in Auftrag gegeben.

„Einklang mit dem österreichischen Wertesystem“

“Aus Integrationssicht ist es wichtig, bereits bei jungen Menschen anzusetzen – das bedeutet im Kindergarten, in der Schule und eben auch im religiösen Unterricht, der zum Teil auch in Moscheen stattfindet. So soll dieser Unterricht auf Deutsch stattfinden. Außerdem müssen die vermittelten Werte im Einklang mit dem österreichischen Wertesystem stehen, wie die Demokratie und die Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Denn wer in Österreich lebt, muss sich an unsere Werte anpassen. Die Studie Moscheeunterricht 2.0 soll dabei die Grundlage für einen integrationsfördernden, deutschsprachigen Moscheeunterricht bilden“, erklärt Integrationsministerin Susanne Raab.

Unterricht auf Deutsch

„Wir müssen verhindern, dass im Moscheeunterricht Gegenentwürfe zu unserer Lebensrealität gezeichnet werden. Lehrmaterialien müssen einen Bezug zur österreichischen Lebensrealität haben, auf Deutsch verfügbar sein und die interreligiöse Kompetenz der Schüler stärken. Mit der Entwicklung eines zeitgemäßen Lehrmaterials setzen wir einen wichtigen Schritt im Kampf gegen religiöse Parallelgesellschaften“, so Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer.

Religionsunterricht in Schulen

Der Religionsunterricht in Schulen ist in Österreichs Verfassung verankert und wird von den jeweiligen Kirchen oder Religionsgesellschaften mitorganisiert. Gleichzeitig erhalten Kinder aber auch in informellem oder religiösem Rahmen privaten Unterricht über ihre Religion, bei Musliminnen und Muslimen etwa in den Moscheen. Dieser Unterricht wird oft von Privatpersonen oder Imamen angeboten und findet abseits von staatlich anerkannten Bildungseinrichtungen statt.

Neues Lehrmaterial

Bereits in den Jahren 2019 bis 2023 wurde in Oberösterreich die bundesweit erste Studie zum Moscheeunterricht in Österreich durchgeführt. Sie kam zu dem Schluss, dass der Unterricht „ethnisch einseitig“ sei und in den Lehrmaterialien „wenig Bezug zur österreichischen Lebensrealität“ bestehe. Daher wurde von Bundeskanzleramt und Land Oberösterreich das Projekt „Moscheeunterricht 2.0“ in Auftrag gegeben. Das Projekt „Moscheeunterricht 2.0“ soll eine wissenschaftlich fundierte Basis für einen Moscheeunterricht bilden und ein zukunftsorientiertes Angebot für Moscheen sein. Das Hauptaugenmerk des neuen Projekts liegt auf der Weiterentwicklung von Konzepten für einen integrationsfördernden deutschsprachigen Moscheeunterricht für Kinder und Jugendliche.