„Am frühen Sonntagmorgen“: Feuerwehren beim Brandeinsatz in Kindberg

Aus ungeklärter Ursache gerieten zwei Heuschober in Brand

Veröffentlicht am 25. August 2024, 08:38 / ©FF Kindberg-Stadt

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kindberg-Stadt und Kindberg-Dörfl wurden heute in der Früh zu einem Brandeinsatz gerufen. „In der Stanzer Straße standen aus bisher ungeklärter Ursache zwei Heuschober in Brand“, berichtet die FF Kindberg-Stadt in einem Facebook-Posting. Der Brand konnte rasch wieder gelöscht werden und die Feuerwehrleute konnten ihre Einsatzbereitschaft wieder herstellen.