Kärntner Familien in Not: Diese Kinder brauchen dringend Hilfe

Der Kärntner Verein „Lucky Stone for Children“ will drei Kärntner Kinder unterstützen und sammelt daher für Jonathan, Marie und Leo aktuell Spenden. Diese gehen 1:1 an die Kinder, erklärt man nun in einem Facebook-Reel. Den Betrag – es geht um mehrere tausend Euro – habe man, trotz einiger Aktionen, bisher noch nicht zusammen.

Das ist Jonathan

Jonathan ist erst fünf Jahre alt und hat einen Zwillingsbruder. Leider ist es nach zwei Wochen zu einem fatalen Zwischenfall gekommen, woraufhin viele Operationen am Kopf erforderlich wurden. Diese führten zu einer schweren Mehrfachbeeinträchtigung. Er kann nicht stehen, gehen oder greifen, aufgrund seines stark verminderten Seh- und Hörvermögens ist außerdem eine Kommunikation mit ihm nahezu unmöglich. Umfassende Therapien, wie Aufenthalte im Ausland, sind zur bestmöglichen Förderung des Jungen aus Steinfeld nötig. „All diese Maßnahmen sind mit extrem hohen Kosten verbunden, die ohne Spendenunterstützung nicht möglich wären“, erklärt man seitens des Vereins.

Das ist Marie

Marie ist aus Sachsenburg und mittlerweile zwölf Jahre alt. Sie startete viel zu früh ins Leben und hatte zudem mit einer beidseitigen Gehirnblutung am dritten Tag nach ihrer Geburt Pech. Danach schien sich aber alles zu bessern – bis sich mit etwa drei Jahren „alles änderte“, heißt es in dem Posting. Marie bekam Epilepsie und musste viele Medikamente nehmen, woraufhin sie nicht mehr essen und trinken wollte. Seitdem wird sie künstlich ernährt, die Anfälle sind ihr geblieben – es sind mehrere pro Tag. Marie braucht, da sie täglich wächst und es immer schwerer wird, sie ins Auto zu heben, eine Rollstuhlrampe, für die nun ebenfalls Spenden gesammelt werden.

Das ist Leo

Leo ist, wie Jonathan, erst fünf Jahre alt. Der Bub lebt in Seeboden und ist von der Geburt an körperlich und geistig schwer beeinträchtigt. Er wird über eine Magensonde künstlich ernährt, kann weder sitzen, noch seinen Kopf halten. Um ihn nun bestmöglich zu fördern, braucht es ebenfalls wieder viele Therapien und mehrwöchige Reha-Aufenthalte – unter anderem in der Slowakei. Diese werden von der Versicherung aber nicht übernommen und sind mit extrem hohen Kosten verbunden, „die ohne Spenden derzeit nicht möglich wären“, so der Verein.

Was könnt ihr jetzt tun?

Der Verein sammelt eben Spenden für diese drei jungen Kinder und ihre Familien aus Kärnten. Dafür wurde ein Spendenkonto erstellt, das in der folgenden Infobox zu sehen ist. Wollt ihr den Familien also helfen, könnt ihr das über dieses Spendenkonto des Vereins machen.