Bereits dritter Sieg in Liga: Meister Sturm Graz triumphiert über Altach

Veröffentlicht am 25. August 2024, 09:39

Es ist der dritte Sieg in Folge, den Sturm Graz beim gestrigen Heimspiel in der Merkur Arena feiern konnte. Beim Match in der vierten Rune der Bundesliga gegen Altach gingen die Grazer mit einem 2:1 vom Feld. „Am Ende wurde es noch einmal spannend, schlussendlich holen wir aber drei verdiente Zähler“, freut sich der Verein.

Sturm nun punktegleich mit RedBull Salzburg

Sturm Graz hat nun insgesamt neun Punkte auf dem Bundesligakonto. Damit sind die „Schwoazn“ gleichauf mit Spitzenreiter RedBull Salzburg. Altach zählt nach dem gestrigen Spiel sechs Punkte.