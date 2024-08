Helm heruntergerissen: Motorradfahrer (60) stirbt an Ort und Stelle

„Laut Angaben seines Begleiters und weiterer Zeugen fuhr der Pinzgauer im Ortsteil Moos (Ortsgebiet) plötzlich ohne ersichtlichen Grund unvermindert auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden PKW, welcher durch einen 38-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Der Zweiradfahrer wurde in weiterer Folge über den PKW geschleudert und blieb danach auf der Fahrbahn liegen“, berichtet die Landespolizeidirektion Salzburg.

Helm heruntergerissen

Bei dem Unfall wurde dem 60-Jährigen der Helm heruntergerissen. Die Einsatzkräfte kämpften um sein Leben, doch leider vergeblich. Alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde lediglich an der linken Hand verletzt. Alkohol hatte er keinen intus, das bestätigte auch der negative Alkomat-Test. „Die B163 war von 13.45 Uhr bis 15.5 Uhr gesperrt. Es waren 25 Feuerwehrkameraden mit fünf Fahrzeugen, ein Rot Kreuz-Team, ein Notfallsanitäter sowie ein Notarzt der Flugrettung Martin sowie ein ortsansässiger Arzt am Unfallort“, so die Polizei abschließend.

