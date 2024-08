Gewittergefahr steigt heute an: Kaltfront hält Einzug in Kärnten

Mit einer Kaltfront steigt am heutigen Sonntag und am Montag auch die Gewittergefahr in Kärnten wieder an.

Mit einer Kaltfront steigt am heutigen Sonntag und am Montag auch die Gewittergefahr in Kärnten wieder an.

Veröffentlicht am 25. August 2024, 10:15 / ©Thomas Kaiser

Traumhaft schön und wolkenlos ist es aktuell noch und das dürfte es auch die nächsten Stunden bleiben, wie Christian Pehsl von der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten verrät. Doch wolkenlos wird es in den meisten Regionen Kärntens definitiv nicht zu Ende gehen. „Eine Kaltfront hat bereits Vorarlberg erfasst. Sie rückt immer näher und wird im Laufe des Nachmittags und Abends auch in Kärnten Einzug halten“, so Pehsl weiter.

„Unwettergefahr ist ein bisschen erhöht“

Diese bringt dann nicht nur Wolken, sie hat auch das Potenzial auf teils kräftige Gewitter und Regenschauer vor allem an der Nordgrenze Kärntens. „Es handelt sich um eine langsame Front, manche Regionen könnten daher auch von mehreren Gewittern getroffen werden. Ist das der Fall, sind in diesen Regionen auch punktuell größere Regenmengen möglich, die Unwettergefahr ist ebenfalls ein bisschen erhöht“, weiß der Meteorologe. Aus diesem Grund wurde seitens der „GeoSphere Austria“ auch eine gelbe Gewitterwarnstufe für große Teile Kärntens ausgesprochen.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ Die „GeoSphere Austria“ hat für große Teile Kärntens eine gelbe Gewitterwarnung ausgesprochen.

Die größten Gefahren des Gewitters laut „GeoSphere Austria“: „Im Bereich der sich nur wenig verlagernden Kaltfront sind teils kräftige Gewitter möglich, die in Staffeln auch mehrmals dieselben Regionen treffen können. Lokal besteht dadurch Gefahr größerer Regenmengen“, so die Meteorologen.

Lokale Überschwemmungen im Zuge der Gewitter nicht ausgeschlossen

Übrigens warnen auch die Meteorologen von „Skywarn Austria“ vor Gewittern heute am Nachmittag und am Abend in Kärnten. Bis zum Abend seien im ganzen Bundesland Gewitter möglich, wobei durch die Gefahr von Starkregen auch lokale Überschwemmungen nicht gänzlich ausgeschlossen seien.

Auch zum Wochenstart drohen Gewitter in Kärnten

Zum Wochenstart erwartet die Kärntner eine recht ähnliche Situation. „Es hängt aber auch damit zusammen, wie viel am heutigen Sonntag noch passiert. Geschieht heute weniger, bleibt die Lage weiter angespannt. All das muss man sich aber morgen dann noch einmal genauer anschauen“, erklärt Pehsl. Bis Mittag sollte es aber auf jeden Fall noch größtenteils sonnig werden, danach sind von West nach Ost fortschreitend Schauer und Gewitter möglich. Die Möglichkeit auf kräftige Gewitter bestehe jedenfalls an beiden Tagen, extreme Unwettergefahr würde jedoch nicht bestehen.

Ab Wochenmitte wird das Wetter in Kärnten spätsommerlich warm

Der Meteorologe hat aber auch gute Nachrichten im Gepäck. Ab Dienstag dürfte sich die Lage nämlich nach und nach wieder bessern – auch wenn es immer noch nicht vollkommen ruhig bleibt. „Insgesamt werden es aber wohl deutlich weniger Schauer und Gewitter sein, die uns da beschäftigen“, so Pehsl. In vielen Regionen würde es ganztags sonnig bleiben, auch wenn die Temperaturen eine Spur tiefer sind mit 25 bis 28 Grad. Ab Mittwoch erwartet uns dann wieder überwiegend spätsommerlich warmes Wetter mit Temperaturen, die bis an die 30 Grad-Marke reichen werden.