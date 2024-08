Brand in Wohnung: Tiroler (43) bewusstlos aufgefunden

Am Samstag, dem 24. August, kurz vor 9.15 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in Hall in Tirol, Bezirk Innsbruck-Land, aus unbekannter Ursache zu einer starken Rauchentwicklung. Ein Brand war im Wohnzimmer in einer der Wohnungen ausgebrochen. Ein Nachbar bemerkte den Rauch aus der verschlossenen Wohnung und brach sofort die Türe auf. Allerdings war die Rauchentwicklung so stark, dass er und sein Sohn gleich das Gebäude verließen. Zuvor verständigten sie noch die anderen. Nachbarn und alarmierten die Feuerwehr.

Bewohner bewusstlos

Mit schwerem Atemschutz durchsuchte die Feuerwehr Hall in Tirol die stark verrauchte Wohnung. Dabei fanden sie einen 43-jährigen Österreicher bewusstlos auf. „Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. Als Ausgangspunkt des Brandes konnte eine Matratze, die sich im Wohnzimmer befand, ausgemacht werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen“, heißt es von der Polizei.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 10:31 Uhr aktualisiert