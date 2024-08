Tödlicher Motorradunfall: Steirer (47) schlitterte meterweit über Straße

Der 47-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte gegen 16:30 Uhr seinen Motorroller (bekanntes italienisches Fabrikat) auf der Bürgergasse vom Hauptplatz Feldbach kommend in Richtung Mühlgasse. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mann auf Höhe Bürgergasse 68 zu Sturz und schlitterte rund 20 Meter über die Fahrbahn. Er prallte in weiterer Folge gegen einen Baum sowie gegen ein abgestelltes Auto. Der Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert und von dort weiter in das LKH Graz geflogen, wo er noch gestern verstarb.

Zeugen gesucht Da der 47-Jährige nicht mehr zum Unfallhergang befragt werden konnte und sich bis jetzt auch noch keine Zeugen des Unfalles bei der Polizei gemeldet haben, ersucht die Polizeiinspektion Feldbach nun unter der Telefonnummer 059133-6120 um Zeugenhinweise.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 10:44 Uhr aktualisiert