Freimaurer in Kärnten: Besetzen sie die nächsten, wichtigen Posten?

Jene Beamte in der Landesregierung gehören der Klagenfurter Loge „Enzenberg“ an. Im Landesgericht wieder gehören wichtige Beamte den Klagenfurter Logen „Drei Säulen im Süden“, der „Panta Reih“ und „Marianna“ an. Auch in der Villacher Loge „Paracelsus“ warten Brüder auf eine Chance oder bekleiden schon wichtigen Funktionen in Kärnten.

Gerüchte um Nachfolger kursieren seit Wochen

Im Sesselrücken um die beiden Posten kursieren seit Wochen schon Gerüchte: Als eine der logischen Nachfolger in der Staatsanwaltschaft hat sich Tina Frimmel-Hesse empfohlen. Ob sie gegen das mächtige Netzwerk der Bruderschaft trotzdem Chancen hat, darf spekuliert werden.

Welche Loge hat in der Landesregierung die besseren Chancen?

In der Landesregierung wird offen darüber gesprochen, ob bei der Postenbesetzung ein Bruder der Loge „Enzenberg“ oder doch einer von den „Drei Säulen im Süden“ bessere Chancen hätte. Diese Stelle wurde kürzlich ausgeschrieben, bis 5. September können sich Interessierte bewerben. Das Anforderungsprofil erstreckt sich von „Abschluss eines Studiums der Rechtswissenschaften“, dazu wird eine mehrjährige Praxis in leitender Funktion verlangt.

„Paracelsus“-Loge hat neuen „Stuhlmeister“

„Nur dass er auch einer Loge angehören sollte, steht nirgends“, lästert ein Kritiker hinter vorgehaltener Hand. Aber wie Insider recherchierten, kam es bei Postenbesetzungen in Kärnten auch immer wieder vor, dass derjenige, der den Job erhielt, manchmal erst hinterher auch in eine Loge eingezogen ist. Übrigens: Erst kürzlich kam es in der Villacher Loge „Paracelsus“ zu einer Neubesetzung des „Stuhlmeisters“ als einem neuen Chef. Dieser Sessel wurde nun von einem sehr bekannten Juristen aus der Draustadt erklommen. Er bleibt zwei Jahre im Amt und kann, wenn er sich als talentiert erweist, weitere zwei Jahre im Amt verlängert werden.

Villacher Bruderschaft hat Alterslimit eingeführt

Heftig kritisiert wurde in der Bruderschaft, dass in der „Paracelsus“ für die Aufnahme ein Alterslimit von 60 Jahren eingeführt wurde. Dadurch wurden gleich drei Kandidaten ausgebootet und dafür welche im Alter von 40 Jahren aufgenommen. „Also Nobelpreisträger, die meistens durchwegs im Alter über 60 sind, brauchen in Villach nicht auf eine Aufnahme hoffen“, schütteln Brüder in anderen Logen schmunzelnd über diese unsinnige Regelung den Kopf.