Mordversuch im Obdachlosenmilieu: „Willi“ wird jetzt gesucht

Veröffentlicht am 25. August 2024, 11:22

Wo ist „Willi“? Das ist die Frage, die die Ermittler derzeit beschäftigt. „Willi“ wird nämlich verdächtigt, am 29. Juli 2024 gegen 23.45 Uhr im Sigmund-Freud-Park in Wien-Alsergrund einen Mordversuch begangen zu haben. Er und ein anderer Obdachloser hatten sich in jener Nacht gestritten. Im Zuge dessen verletzte der Verdächtige seinen Kontrahenten, ein 53-jähriger Mann, mit einem Messer lebensgefährlich. Zeugen stellten der Polizei im Zuge der Ermittlungen ein Lichtbild von „Willi“ zur Verfügung – mit diesem wird nun öffentlich nach ihm gefahndet.

So sieht „Willi“ aus

„Willi“ – so ist sein Rufname – ist zwischen 50 und 70 Jahre alt. Er hat eine schlanke bis mittlere Statur. Sein weißes Haar trägt er häufig zurückgekämmt, die Haare könnten möglicherweise etwas länger sein. Zudem hat er einen weißen Vollbart und eine hohe Stirn. „Willi“ trug zum Tatzeitpunkt ein helles T-Shirt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Hinweise erbeten Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, Ermittlungsbereich 02/1 unter der Telefonnummer 01-31310-43800 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 11:36 Uhr aktualisiert