Polizist Paul Ruttman holt sich Gold bei Ruder-WM

Gemeinsam mit seinem Ruderpartner Konrad Hultsch sicherte sich Paul Ruttmann bei den Ruder-Weltmeisterschaften 2024 den ersten Platz in der Disziplin „Leichtgewicht Herren Zweier“. Das Duo setzte sich gegen die Konkurrenz aus Paraguay (zweiter Platz) und Moldau (dritter Platz) durch. Zu Ruttmanns bisher größten Erfolgen zählen der Sieg bei den Ruder-Europameisterschaften 2024 in Szeged in der Disziplin „Leichtgewicht-Doppelzweier“ sowie der zweite Platz beim Ruder-Weltcup 2008 in Poznan, Polen (Disziplin „Leichtgewicht-Doppelzweier“). Paul Ruttmann ist seit dem 1. Oktober 2018 Mitglied des Polizei-Spitzensportkaders und versieht seinen Dienst in der Polizeiinspektion Linz-Landhaus.