Wörthersee-Halbmarathon ist geschlagen: Das sind die Sieger

Mehr als 20 Kilometer lang haben sich zahlreiche Läufer heute das Wörthersee-Südufer entlang „gequält“. Der Wörthersee-Halbmarathon stand nämlich am Programm. Kurz nach 10 Uhr ist dann der Sieger des prestigeträchtigen Events ins Ziel gekommen. In hervorragenden 1:01:50 Stunden lief Erik Sang als Erster über die Ziellinie, knapp gefolgt von seinen beiden Landsmännern Noah Kipkemboi und Moses Koech.

Peter Herzog als Neunter bester Nicht-Kenianer

Doch damit nicht genug, dahinter reihten sich noch fünf weitere Kenianer ein, ehe der erste Österreicher mit Peter Herzog als Gesamt-Neunter die Ziellinie überquerte – in sehr starken 1:06:31 Stunden. Übrigens, wer sich dachte, dass so ein Achtfachsieg etwas Einmaliges sein würde, der täuscht. Bei den Frauen waren die ersten acht nämlich ebenfalls aus Kenia.

So ging der Halbmarathon bei den Frauen aus

Die schnellste Frau war dabei Linet Masai in 1:11:33. Auch in diesem Fall war die erste Nicht-Kenianerin eine Österreicherin. Die beste heimische Athletin hieß dabei Julia Mayer, die bereits den „Night-Run“ am Freitag gewonnen hatte. Sie lief in 1:17:22 ins Ziel.