Tief „Verduca“ nimmt Fahrt auf: Wo es heute in der Steiermark krachen soll

„Bis Mittag scheint noch im ganzen Land die Sonne, am Nachmittag sind dann vor allem in der westlichen Obersteiermark dichte Wolken und Regenschauer oder Gewitter anzutreffen“, so die Prognose der GeoSphere Austria für den heutigen Sonntag. Wo aber genau sind Regenfälle zu erwarten und ab wann steigt die Gewitterwahrscheinlichkeit? Wir haben für euch beim Experten nachgefragt.

Westliche Obersteiermark im Fokus

Die Gewitter sind primär in der westlichen Obersteiermark zu erwarten. Als Schwerpunktregionen nennt der Spezialist der GeoSphere die Bezirke Murtal, Liezen und Leoben. Auch in den umliegenden Gebieten könnte es heute nass werden. „Die Gewitter sind nicht vor 16/17 Uhr zu erwarten und werden wahrscheinlich bis in die zweite Nachthälfte andauern“, so der Experte gegenüber 5 Minuten. Im Süden und Osten hält das Sommerwetter heute noch weitgehend an.

©Screenshot GeoSphere Austria Die Warnkarte der GeoSphere für den heutigen Sonntag

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

„Am Sonntag erreicht uns aus Westen die Kaltfront des Tiefs VERUCA mit Kern über Skandinavien. Mit Schauern und teils heftigen Gewittern wird so die sehr heiße Luft langsam nach Osten abgedrängt. Am Montag liegt die Kaltfront genau über Österreich, kommt aber nicht mehr wirklich vom Fleck. Sie sorgt jedoch mit Ausnahme des äußersten Ostens und Westens für wechselhaftes Spätsommerwetter“, so die Prognose der Unwetterzentrale. Laut dem Experten der GeoSphere soll es aber zu keinem „markanten Temperatursturz“ kommen, aber doch abkühlen. „Heute werden in der Steiermark noch Temperaturen bis zu 33 Grad erwartet. So heiß soll es in den nächsten Tagen nicht mehr werden“, so der Spezialist.

Hoch „Piet“ löst Tief „Verduca“ ab

Zum Wochenstart und auch am Dienstag sollen die Temperaturen unter 30 Grad liegen, es kommt also zu keiner „nachhaltigen Abkühlung“. „Der 30er wird morgen nirgends geknackt“, prognostiziert der Experte. Ab Mittwoch jedoch klettern die Temperaturen wieder nach oben und „das Spätsommerwetter kehrt rasch zurück“. Auch die Unwetterzentrale prognostiziert steigende Temperaturen und Sommerwetter ab Mitte nächster Woche: „Im weiteren Verlauf der Woche gewinnt das Hoch PIET mehr und mehr an Einfluss, überwiegend ruhige Bedingungen stellen sich für einige Tage ein“.