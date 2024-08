Nach Auftaktsieg: VSV bestreitet heute zweites Testspiel

In Landshut

Veröffentlicht am 25. August 2024, 11:59 / ©VSV / Krammer

Ab 17 Uhr trifft der VSV dabei auf den deutschen Zweitligisten EV Landshut. Bereits im ersten Testspiel ist es den „Blau-Weißen“ gelungen, das Spielsystem von Neo-Headcoach Tray Tuomie größtenteils umzusetzen. Heute soll das weitergehen. „Es war ein guter Start für uns. Ich denke, wir haben viele Dinge gut gemacht, wenngleich klar ist, dass wir an einigen Aspekten noch arbeiten müssen. Nun gilt es, die einstudierten Spielzüge zu perfektionieren und noch an den Special Teams zu arbeiten“, so Tuomie.

„Für mich war es unglaublich“

Leicht dürfte die Aufgabe für den VSV jedenfalls wieder nicht werden, zählt der bayerische Traditionsverein doch zu den Top-Teams in der zweiten deutschen Liga. „Für mich war es natürlich unglaublich, bereits im ersten Spiel im blau-weißen Jersey drei Treffer zu erzielen. Trotzdem müssen wir gegen die Deutschen wieder die Vorgaben des Trainers umsetzen, das heißt in der Defensive kompakt agieren, die neutrale Zone schnell überbrücken und die Scheibenverluste reduzieren. Dann wird es uns sicher gelingen, auch das zweite Testspiel zu gewinnen und uns bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten“, weiß auch der niederländische Neuzugang Guus van Nes, der im Eröffnungsspiel gleich drei Mal genetzt hat.