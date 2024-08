Entscheidung im dritten Drittel: KAC schlägt Wolfsburger Grizzlys klar

Bereits im ersten Drittel erarbeitete sich der KAC dabei die klareren Chancen, der erste Torerfolg sollte aber bis ins zweite Drittel auf sich warten lassen. Petersen setzte in der 29. Minute eine Direktabnahme im Powerplay via Innenstange in die Maschen. Noch vor der zweiten Drittelpause konnten die Wolfsburger durch Caamano in der 34. Minute aber ausgleichen.

Gelungene Generalprobe für Champions Hockey League

Doch die Klagenfurter kamen griffig und aggressiv aus der Kabine und es dauerte nur 40 Sekunden, ehe Fraser im Powerplay auf 2:1 wieder erhöhte. Hundertpfund traf dann ebenfalls im Powerplay in der 52. Minute. In der 58. Minute schnürte Fraser dann noch seinen Doppelpack und traf zum 4:1-Endstand. Damit lieferten die Klagenfurter eine gelungene Generalprobe für den Champions Hockey League-Auftakt in knapp zwei Wochen.