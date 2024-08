Nach Routinekontrolle: Mann (48) muss jetzt 11 Monate ins Gefängnis

Ein 48-jähriger Mann aus Polen wurde am Grenzübergang Gaißau, im Zuge einer Routinekontrolle, beim Versuch der Ausreise aus Österreich aufgegriffen. Nach ihm wurde per Europäischen Haftbefehl gefahndet. Im Zuge der Kontrolle wurde bekannt, dass der aus Polen stammende Mann wegen diverser Delikte in Polen sowie in weiterer Folge europaweit via Haftbefehl gesucht wurde. Dieser Haft konnte er letztlich nicht entgehen: Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch überstellt. “ Der Mann hat noch eine offene Haftstrafe von 11 Monaten und 12 Tagen zu verbüßen“, so die Landespolizeidirektion Vorarlberg.