20-Jähriger brettert mit Mamas Auto mit 94 km/h durch 30er-Zone

Eine Welser Zivilstreife führte am Sonntag, 25. August 2024 am Welser Messegelände in der dortigen 30km/h-Zone Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 1.30 Uhr konnte ein Pkw mit einer Geschwindigkeit von 94 km/h gemessen werden. Der 20-jährige Lenker aus dem Bezirk Linz-Land gestand den Fehler ein, jedoch wusste er laut seinen Angaben nicht, dass es sich um eine 30er-Zone handle. Der Pkw, der auf die Mutter des Lenkers zugelassen ist, wurde vorläufig beschlagnahmt und der Führerschein wurde dem 20-Jährigen vorläufig abgenommen.