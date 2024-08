Paukenschlag: Doch kein Renn-Comeback für Marcel Hirscher

Das Rennen am Dienstag, 27. August, beim Austrian-Neuseeland-Cup hätte nach der fünfjährigen Pause Marcel Hirschers Comeback werden sollen. Doch unerwartet brach der 35-jährige Salzburger die Neuseeland-Tour ab und reiste mit seinem Team noch heute, Sonntag, von Coronet Peak ab.

„Fitnessaufbau stimmt“

„Wir sind noch wie geplant nach Coronet Peak angereist, haben aber vor Ort gesehen, dass es aufgrund der grenzwertigen Schneelage und der Wettervorhersagen wenig Sinn gemacht hätte, länger zu bleiben. Also haben wir uns entschlossen, die paar Tage früher als geplant heimzufliegen“, wird Hirscher von Laola zitiert. Die Tage zuvor waren sehr hilfreich, der achtfache Gesamtweltcup-Sieger habe in dieser Zeit viele Trainings absolvieren können und einiges dazugelernt. Das sei für den Salzburger auch eine Bestätigung gewesen, dass der „Fitnessaufbau“ stimme.

Weltcup-Comeback steht

Hirschers Weltcup-Comeback sollte jedenfalls nicht wackeln. Beim Auftakt in Sölden berührt der Salzburger nach einem halben Jahrzehnt wieder den Weltcup-Boden. Dieses Mal geht er für Niederlande an den Start. Die neue Wildcard-Regelung erlaubt es dem Spitzenrennfahrer, beim Weltcup teilzunehmen. Alle Fans sind gespannt auf Hirschers-Comeback im Oktober.

„Das war ein Schock“

Doch nicht alles lief bei dem Trainingslager in Neuseeland so erfolgreich. Bei einem tragischen Verkehrsunfall am Mittwoch, 21. August, wurden drei Mitglieder des südkoreanischen Skiteams getötet. Auch der Österreicher zeigte sich getroffen von der Tragödie. „Wir haben zur gleichen Zeit in Roundhill trainiert und dann kam die erschütternde Nachricht vom Unfall, das war ein Schock für alle und relativiert vieles“, so Hirscher.