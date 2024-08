Drei Faaker Gastro-Betriebe Opfer von Wechselgeld-Dieben

In der Nacht auf den heutigen Sonntag, 25. August, wurde in drei Gastro-Betriebe in Faak am See (Gemeinde Finkenstein, Bezirk Villach-Land) eingebrochen. In eines der Restaurants kamen die unbekannten Täter, indem sie ein gekipptes Fenster öffneten. Dort haben sie dann die Geldladen aufgebrochen und Wechselgeld in vorerst noch unbekannter Höhe gestohlen, wie die Polizei berichtet.

Gesamtschaden liegt bei mehreren tausend Euro

Auch ein Imbissstand wurde aufgebrochen, indem die Jalousien gewaltsam geöffnet wurden. Dort haben die unbekannten Täter ebenfalls Wechselgeld gestohlen. In einem weiteren Gebäude wurde eine Schiebeverglasung beschädigt, jedoch nichts gestohlen. Schließlich gelangten die Einbrecher durch das Aufbrechen der Hintertür noch in ein weiteres Restaurant. Auch hier wurde Wechselgeld aus einer Schublade erbeutet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.