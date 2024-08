Amira Pocher war gestern: Kärntens „TV-Export“ hat jetzt neuen Namen

Veröffentlicht am 25. August 2024, 13:57 / ©IMAGO / STAR-MEDIA

Aus Amira Pocher ist kürzlich Amira Aly geworden. Damit hat die Klagenfurterin, die in Deutschland als TV-Moderatorin arbeitet, ihren alten Mädchennamen wieder zurückgenommen, nachdem die Ehe mit Comedian Oliver Pocher nicht gehalten hatte. Und ihren neuen Namen hat sie gestern Abend, am 24. August, gleich in einer Fernsehsendung zur Schau gestellt.

Auf Instagram schon seit Freitag „durch“

Bereits seit Freitagabend ist es auf ihrer Instagram-Seite geändert, nun hat sie auch erstmals einen TV-Auftritt mit ihrem „neuen“ Namen vollführt. Bei „Schlag den Star“ auf „ProSieben“ hat sie nun jedenfalls unter ihrem neuen Namen teilgenommen und promt gegen Schlagersängerin Vanessa Mai knapp gewonnen.

„Dann können ja jetzt ein paar Rechnungen bezahlt werden“

Apropos Ex-Ehemann: Dieser kommentierte unter dem Instagram-Beitrag von „Schlag den Star“, auf dem seine Ex-Ehefrau mit einem Geldkoffer zu sehen ist, süffisant, dass nun „in paar Rechnungen bezahlt“ werden können. Die beiden hatten sich ja getrennt, woraufhin vor einigen Monaten Aly mit Moderatoren-Kollege Christian Düren zusammengekommen ist. Seitdem ist ein wahrer Rosenkrieg zwischen den beiden Ex-Ehepartnern ausgebrochen.