Mord-Alarm in Favoriten: Frau tot aufgefunden

Eine Frau in Wien-Favoriten dürfte getötet worden sein.

Eine Frau in Wien-Favoriten dürfte getötet worden sein.

Veröffentlicht am 25. August 2024, 14:01 / ©Fotolia-pattilabelle/Canva

Am heutigen Sonntagvormittag, dem 25. August, um 9.30 Uhr, wurde das Stadtpolizeikommando Favoriten zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus alarmiert. „Die einschreitenden Beamten konnten an der Wohnadresse einen Mann und eine weibliche leblose Person antreffen“, heißt es von der Polizei. Bei der Frau konnte nur mehr der Tod festgestellt werden.

Festnahme

Sie wies Verletzungen auf, weshalb die Polizei von einem Tötungsdelikt ausgeht. Der 39-jährige Österreicher wurde vorläufig festgenommen. „Die genaueren Umstände zum Tathergang und zum Motiv sind derzeit noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt Wien ist mit den umfassenden Ermittlungen betraut“, so die Beamten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 14:07 Uhr aktualisiert