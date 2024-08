Waldbrand in Palfau: Über 60.000 Liter Wasser – Einsatz dauert an

In Palfau in der Steiermark ist am Samstag in einem felsigen Waldgelände ein Feuer ausgebrochen. Der Einsatz gestaltet sich aufgrund der unzugänglichen Lage schwierig, Feuerwehrleute müssen per Hubschrauber-Tau an die Brandherde gebracht und von der Bergrettung gesichert werden. Laut einem Sprecher der Feuerwehr befinden sich in dem Gelände mehrere Glutnester. Es wird befürchtet, dass der Brand trotz angekündigter Regenfälle „noch nicht mit dem heutigen Tag erledigt“ ist.

Mehr als 60.000 Liter Wasser

Ein Besucher der nahe gelegenen Palfauer Wasserlochklamm hat am Samstag starke Rauchentwicklung über der angrenzenden Felswand bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte einen halben Hektar großen Brandort in der Nähe ausmachen. Die Besucher der Klamm wurden daraufhin umgehend von der Bergrettung Landl evakuiert und die Klamm anschließend gesperrt. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, denn die Feuerwehrleute müssen vom Hubschrauber am Tau in das felsige und zerklüftete Gelände geflogen und dort von Bergrettern an Seilen gesichert werden. Die fünf im Einsatz befindlichen Hubschrauber haben am Samstag bereits 60.000 Liter Wasser aus der Salza über dem betroffenen Gebiet abgeworfen.

Löscharbeiten dauern noch

Christoph Schlüsslmayr von der Feuerwehr schätzte die Chancen, dass das Feuer noch am Sonntag gelöscht sein könnte, als gering ein. Es sind zwar Regenfälle am Nachmittag angekündigt, aber um diesen Brand zu löschen, braucht es mehrere Tage lang anhaltenden Regen. Der Grund dafür sind im Boden schwelende Glutnester. Laut einer noch nicht bestätigten Vermutung der Feuerwehr könnte ein Gewitter vor etwa einer Woche Auslöser des Brandes gewesen sein. Blitzschlag könnte einen Brand verursacht haben, der als Glutnest im Boden einige Tage geschwelt hat. „Wenn dann ein Baum umstürzt und unter den Wurzeln das Glutnest frei wird, könnte der Wind das Feuer angefacht haben“, erklärte Schlüsslmayr die Vermutung der Feuerwehr.

Mehrere Glutnester wurden entdeckt

Diese Vermutung bestätigt, dass in dem Gelände mittels Drohne weitere Glutnester ausgemacht werden konnten. Bei dem Einsatz stehen seit Samstag 80 Feuerwehrleute von drei Feuerwehren, fünf Hubschrauber und zehn Bergretter im Einsatz. Entlang der B24 sowie auf der Salza ist in den nächsten Tagen mit Sperrungen zu rechnen, auch die Klamm bleibt zur Sicherheit der Besucher bis auf weiteres gesperrt. (APA/25.8.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 14:27 Uhr aktualisiert