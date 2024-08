Trafobrand in Johnsbach: Atemschutz kam zum Einsatz

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstag, den 24. August, wurde die Feuerwehr Johnsbach zu einem Trafobrand in Johnsbach, in der Steiermark, gerufen. Nach Eintreffen der Feuerwehr Johnsbach am Einsatzort wurden umgehend die Feuerwehren Admont und Hall nachalarmiert. Mit zwei C-Rohren bekämpften die Feuerwehrleute unter schwerem Atemschutz die Flammen.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Um die Wasserversorgung zu sichern, stellte die Mannschaft des KLFA Hall eine zweite Tragkraftspritze am Einsatzort auf. So konnte im Falle eines Ausfalls der TS Johnsbach die Löschwasserversorgung jederzeit sichergestellt werden. Zur Ausleuchtung der Einsatzstelle setzte die FF-Admont das TLFA-4000 ein. Währenddessen befanden sich die übrigen Fahrzeuge und Feuerwehrleute in Bereitschaft, um bei Bedarf sofort eingreifen zu können.