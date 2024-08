S-Bahn-Stammstrecke bis zum Abend unterbrochen

Veröffentlicht am 25. August 2024, 14:41 / ©ÖBB

Auf der S-Bahn-Strecke zwischen Floridsdorf und Praterstern gab es wegen Bauarbeiten ohnehin bereits eine Sperre. Dieser Zugverkehr-„Stillstand“ weitete sich nun aus: Seit heute Früh, 7.30 Uhr, fahren auch zwischen Praterstern und Meidling keine Züge. Die Wiener Stammstrecke wurde unterbrochen, die Einschränkung soll voraussichtlich bis 18.30 Uhr andauern. Als Grund nennen die ÖBB eine „Verzögerung im Arbeitsablauf“.

ÖBB geben Erklärung ab

„Wegen einer Verzögerung im Arbeitsablauf sind zwischen Wien Meidling Bahnhof (U) und Wien Praterstern Bahnhof (U) Zugfahrten bis voraussichtlich 18.30 Uhr nur sehr eingeschränkt möglich. Aktuell verkehrt nur die Linie S 7 (Flughafenschnellbahn) zwischen Wien Praterstern und Fischamend und die Linie S 80 zwischen Wien Hütteldorf und Wien Aspern Nord mit Haltausfall in Wien Matzleinsdorferplatz. Beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und Monitoranzeigen am Bahnsteig. Reisende mit gültigen ÖBB-Tickets können zwischen Wien Meidling Bahnhof (U) und Wien Praterstern Bahnhof (U) die Wiener Linien benutzen. Wir bitten um Entschuldigung“, so die ÖBB.