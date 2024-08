Bergungseinsatz: Fahrzeug stürzte Böschung hinab

Zu einer Fahrzeug-Bergung wurde die Feuerwehr Haselbach am gestrigen Samstag, den 24. August, in den Ortsteil Urschabachstraße, in Haselbach, in der Steiermark, alarmiert. Vor Ort eingetroffen, konnte ein Auto vorgefunden werden, welches mehrere Meter über eine Böschung hinabstürzte. Mit einer Motorsäge wurde die Böschung freigeschnitten, im Anschluss konnten das Fahrzeug mittels zweier Seilwinden geborgen werden. Die FF Haselbach war mit insgesamt 18 Personen im Einsatz.