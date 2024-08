Frau in Wien getötet: Polizei verrät neue Details

An der betreffenden Adresse – der Tatort lag im Bezirkskern von Favoriten – fanden sie in der Wohnung einen 39-jährigen Mann und eine leblose Frau. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Sie wies Verletzungen im Halsbereich auf, die Schick zufolge auf Fremdverschulden hindeuteten. Wie die Verletzungen konkret zustande kamen, war vorerst noch nicht klar. „Ein Messer oder ähnliche spitze Gegenstände„, sei, so Polizeisprecherin Julia Schick am Nachmittag, jedoch auszuschließen. Zunächst wurde vermutet, dass die Frau erwürgt wurde.

Einvernahme läuft

Klarheit sollte hier eine Obduktion erbringen. Der 39-jährige österreichische Staatsbürger, der offenbar in einer langjährigen Beziehung mit dem deutlich älteren Opfer stand, wurde festgenommen. „Die Einvernahmen laufen jedoch noch“, sagte Schick. Hinweise auf das Motiv gab es zunächst nicht. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen. (APA, 25.08.2024)