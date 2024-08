Brand im Freien: Einsatzkräfte stoppen Feuer auf Komposthaufen

Am Sonntag

Veröffentlicht am 25. August 2024, 15:10 / ©FF Gödersdorf

Am Sonntag, 25. August 2024, um 11.09 Uhr wurden die Feuerwehren Ledenitzen, Faak am See und die Freiwillige Feuerwehr Gödersdorf zu einem „Brand im Freien“ nach Ledenitzen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Komposthaufen aus bislang unbekannter Ursache Feuer gefangen hatte. Dank des schnellen Eingreifens und des Einsatzes einer Hochdrucklöschleitung konnte der Entstehungsbrand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.