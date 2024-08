Grazer Kindergärten leiden unter Hitze: „Bis zu 28 Grad in Innenräumen“

Mit unzähligen Hitzetagen und vielen weiteren warmen Tagen scheint noch lange kein Ende des Sommers in Sicht zu sein, was einigen Grazer Krippen und Kindergärten Sorgen bereitet. Eine Betreuerin eines Grazer Trägervereins erklärt der „Kleinen Zeitung“, dass sie in den Einrichtungen keine Klimaanlagen, sondern nur Ventilatoren haben, was bei 14 Kleinkindern nicht ausreiche.

Hitze verursachte Kreislaufprobleme bei Bediensteten

In der letzten Woche wurden morgens bis zu 28 Grad in den Innenräumen gemessen, was für Mitarbeiter und Kinder zu heiß sei. Am wärmsten Tag soll es in der Küche des Kindergartens bis zu 32 Grad gehabt haben, was bei vielen Kindern Müdigkeit und bei Mitarbeitern Kreislaufprobleme verursacht haben soll. Kindergartenpädagogen fordern nun eine Regelung, da fast niemand eine Klimaanlage hat. Ihre Sorge: Was, wenn ein Kind einen Hitzeschlag erleidet?

Kinder und Personal leiden unter der Hitze

Die österreichische Arbeitsstättenverordnung besagt, dass die Raumtemperatur bei normaler körperlicher Belastung zwischen 18 und 24 Grad liegen soll. Temperaturen in Kindergärten von bis zu 28 oder sogar 32 Grad entsprechen demnach nicht der Verordnung. Die Kindergarten-Angestellten versuchen ihr Bestes, um sich den Umständen anzupassen. Sie gehen in den Morgenstunden, wenn es noch kühl draußen ist, mit den Kindern nach draußen. Doch bereits ab 9 Uhr sei es draußen zu heiß, um dies weiter zu praktizieren. Drinnen wird gelüftet, und die Kinder dürfen in leichter Bekleidung spielen. Eine Lösung für das Hitzeproblem werde zunehmend wichtiger, da die Hitzetage jedes Jahr mehr werden.

Alternative Methoden, statt Klimaanlagen

Gip-Geschäftsführerin Bianca Kristoferitsch-Neumeister ist mit dem Thema bereits vertraut. Sie betont gegenüber der „Kleinen Zeitung“, dass derzeit „schnelle Maßnahmen“ entwickelt werden, auch wenn bisher keine 30 Grad im Innenraum gemessen wurden. Klimaanlagen seien ihrer Meinung nach nicht die Lösung des Problems. Stattdessen sollen mehr Getränke bereitgestellt, Wasserspiele im Freien durchgeführt und mehr gelüftet werden. Laut Wolfgang Nigitz, Leiter der Abteilung Arbeitsnehmerschutz der Arbeiterkammer Steiermark, sind Arbeitgeber derzeit nicht verpflichtet, Klimaanlagen zu installieren. Das Land Steiermark möchte das Hitzeproblem ebenfalls auf andere Weise als durch Klimaanlagen bekämpfen. Die „Kleine Zeitung“ wurde informiert, dass für Aufenthaltsräume in Kinderausbildungs- und Betreuungseinrichtungen Sonnenschutzeinrichtungen, wie Jalousien, vorgeschrieben sind.