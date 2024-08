Söhne Mannheims: Konzert wegen Wetterwarnung in neue Location verlegt

Veröffentlicht am 25. August 2024, 15:59 / ©5 Minuten

Nachrichten für alle, die sich auf das Open-Air-Konzert der Söhne Mannheims in der Burgarena freuen: Aufgrund der unsicheren Wetterlage und der Gefahr von Gewittern und Regen hat sich der Veranstalter Semtainment dazu entschieden, das Konzert in die überdachte Eventhalle der Burgarena zu verlegen.

„Leider können wir das Wetter nicht beeinflussen“

Wie Semtainment auf Facebook mitteilte, ist die Bühne der Burgarena leider nicht überdacht, und bei einem so teuren Instrument wie dem Klavier, das heute Abend zum Einsatz kommt, möchte man kein Risiko eingehen. „Wir wollen sichergehen, dass ihr im Trockenen bleibt,“ heißt es in dem Post. „Leider können wir das Wetter nicht beeinflussen, aber wir wollen auch nicht absagen müssen, falls es plötzlich über uns gewittert!“

Die Location wurde geändert

Die gute Nachricht: Das Konzert findet wie geplant statt, nur eben in einer etwas anderen Location. Der gleiche Saalplan wie in der Arena gilt auch in der Eventhalle. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr, und für Kurzentschlossene gibt es noch 50 Tickets.