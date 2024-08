Tanz der Liebe: ORF-Traumpaar feiert Verlobung

Eine Liebesgeschichte, wie sie im Buche steht! 2023 lernten sich der italienische Profi-Tänzer Danilo Campisi und seine Traumfrau, die steirische Rennsport-Expertin und ORF-Sternchen Corinna Kamper, bei „Dancing with the Stars“ kennen. Nur ein Jahr später wollten sie in ihrer Beziehung den nächsten Schritt tun. An Corinnas 30. Geburtstag war es dann endlich so weit: Mit einem wunderschönen Ring ging ihr geliebter Profi-Tänzer auf die Knie und stellte ihr die Frage, auf die sie nur mit „Ja“ antworten konnte.

©Instagram/Corinnakamper Für Corinna war der Heiratsantrag eine große Überraschung