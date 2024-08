Motorradfahrer stürzte in Graben: Kollidierte mit Auto beim Überholen

Heute Morgen, am 25. August, gegen 9 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seiner 56-jährigen Gattin als Beifahrerin sein Auto auf der L216 von Feldbach, Steiermark, kommend in Fahrtrichtung Paldau. Zur selben Zeit war ein 54-jähriger Südoststeirer ebenfalls auf derselben Straße unterwegs. Der Autor bog nach links in den Ederbergweg ein, zeitgleich überholte der Motorradlenker das abbiegende Fahrzeug. Nach einem seitlichen Zusammenstoß stürzte der Motorradlenker in einen Straßengraben und kam schlussendlich in einen Acker zu liegen. Der Motorradlenker wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Feldbach eingeliefert, das Ehepaar blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Paldau stand mit 17 Kräften und drei Fahrzeugen im Bergeeinsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 16:44 Uhr aktualisiert