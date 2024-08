Von 35 Grad zu Starkregen: Hier rollt ein Gewitter auf euch zu!

Eine kräftige Kaltfront liegt quer über dem Westen Österreichs und verursacht außergewöhnliche Temperaturunterschiede im ganzen Land. Während in Bichlbach nur 11 Grad gemessen werden und Regen das Wetter bestimmt, herrschen im Südburgenland noch sommerliche 35 Grad bei strahlendem Sonnenschein.

©Screenshot GeoSphere Austria Die GeoSphere Austria berichtet von möglichen Gewittern in Kärnten und Tirol.

Gewitterwarnungen für den Alpenhauptkamm

Die Österreichische Unwetterzentrale warnt: Am späten Nachmittag und Abend ist vor allem am Alpenhauptkamm, in Osttirol und Teilen Kärntens mit heftigen lokalen Gewittern zu rechnen. Diese können in kürzester Zeit auch große Regenmengen bringen.