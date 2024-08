Wetterwarnung: Kräftige Niederschläge rollen auf Kärnten zu

Veröffentlicht am 25. August 2024, 16:43 / ©Montage: 5 Minuten/Screenshot: UWZ

Die GeoSphere Austria warnt vor einer potenziell gefährlichen Wetterlage: Für Kärnten wurde die Gewitterwarnung der Stufe „gelb“ ausgegeben. Die Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) stuft die Wetterlage für Kärnten sogar als „orange“, markantes Wetter, ein.

Kräftige Niederschläge

Die GeoSphere Austria berichtet: „Stellenweise kann es am Abend zu kräftigen Niederschlägen kommen. Erst nach Mitternacht beruhigt sich das Wetter dann überall“. Vor allem in Osttirol und Teilen Kärntens sind lokale Gewitter mit großen Regenmengen in kurzer Zeit zu erwarten, berichtet die UWZ Österreich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 16:55 Uhr aktualisiert