Femizid in Wien: Nachbarin berichtet nun von dem Mord in Favoriten!

Die Polizei wurde am Sonntag, den 25. August 2024, in den frühen Morgenstunden zu einem Gemeindebau in der Columbusgasse im Wiener Bezirk Favoriten gerufen. Vor Ort fanden die Beamten eine 49-jährige Frau leblos in ihrer Wohnung. Ein 39-jähriger Mann, der sich als ihr Lebensgefährte herausstellte, wurde direkt am Tatort festgenommen. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, da die Frau schwere Verletzungen im Halsbereich aufwies, die auf stumpfe Gewalteinwirkung hindeuten.

Nachbarin berichtet von beunruhigenden Geräuschen

Eine 20-jährige Nachbarin, die im selben Stockwerk wohnt, gab an, am Morgen laute Hilferufe und Weinen gehört zu haben. Sie berichtete, dass es sich angehört habe, als ob schwere Gegenstände durch die Wohnung bewegt wurden. Diese Geräusche weckten in ihr den Verdacht, dass in der Nachbarwohnung etwas Schreckliches geschieht. Die Nachbarin erklärte zudem, dass sie nach dem Eintreffen der Polizei beim Vorbeigehen Gegenstände auf dem Boden verstreut gesehen habe und glaubte, Blutflecken wahrgenommen zu haben, wie sie gegenüber „Heute“ berichtet.

Unklarheit über das Motiv des Verdächtigen

Das Motiv für die Tat ist derzeit noch unklar. Die Einvernahme des 39-jährigen Verdächtigen war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch im Gange. Die Polizei untersucht die genauen Umstände des Vorfalls und versucht, die Hintergründe dieses tragischen Geschehens zu klären. Der Fall wird weiter intensiv verfolgt, um Licht in die Geschehnisse des Sonntagmorgens zu bringen.

Femizide in Österreich: Eine erschreckende Bilanz

Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre dies der 16. Femizid in Österreich im Jahr 2024. Laut Angaben des Innenministeriums bedeutet dies einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, als bis Ende August bereits 24 Frauen durch Gewaltverbrechen ums Leben kamen. Dennoch bleibt die Zahl der tödlichen Übergriffe auf Frauen erschreckend hoch. Die Unschuldsvermutung gilt für den festgenommenen Mann weiterhin.

