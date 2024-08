Love Scam: 71-Jährige um Zehntausende Euro betrogen

Veröffentlicht am 25. August 2024, 18:08 / ©Montage: Canva Pro

Bisher unbekannte Täter werden beschuldigt im Zeitraum vom Mai 2022 bis Juni 2024 einen schweren Betrug (LoveScam) zum Nachteil einer 71-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal/Drau begangen zu haben. Dabei nahmen die Täter Kontakt via Social Media und eines Messengerdienstes mit dem Opfer auf und täuschten ihr eine Liebesbeziehung vor.

Mehrere zehntausend Euro

Sie gaben sich als US-Soldat aus, um danach Geld für diverse Ausgaben (Collegebesuch, Krankenhauskosten etc.) einzufordern. Die Frau überwies im gesamten Tatzeitraum via Wertkarten für eine Spiele-Plattform und Banküberweisungen an italienische und österreichische Konten eine Gesamtsumme von mehreren zehntausend Euro.

Weitere Ermittlungen werden durchgeführt

Durch umfangreiche Ermittlungen der Beamten der Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten, konnte nun ein 33-jähriger in Italien lebender Nigerianer als Beschuldigte ausgemittelt werden. Die Ermittlungen zu den Wertkarten führen zu chinesischen und philippinischen Accounts. Somit ist nicht auszuschließen, dass weitere bisher unbekannte Täter beteiligt waren. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt, länderübergreifende Ermittlungen mit italienischen Behörden werden eingeleitet.