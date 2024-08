Drogenlenker striff Tunnelwand: Hatte keinen Füherschein

Ein 29-jähriger Bosnier lenkte heute, am 25. August, um 9.19 Uhr, einen Kleintransporter auf der A12 von Pettneu in Richtung Innsbruck, in Tirol. Im Roppener Tunnel kam er rechts von der Fahrbahn ab und streifte die Tunnelwand. Durch den Unfallhergang wurde der Mann verletzt, doch das Ausmaß ist bisher unbekannt. Ersthelfer setzten die Rettungskette in Gang. Bei einem mit dem Unfalllenker durchgeführten Schnelltest erhärtete sich der Verdacht einer Suchtmittelbeeinträchtigung.

Fahrer hatte keinen Führerschein

Darüber hinaus war er nicht im Besitze einer Lenkerberechtigung. Nach seiner Erstversorgung wurde der 29-Jährige von der Rettung in das BKH Zams verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des beschädigten Fahrzeuges war der Tunnel bis 10.56 Uhr in Fahrtrichtung Osten gesperrt. In dieser Zeit wurde der gesamte Verkehr in Imst auf die Bundesstraße umgeleitet. Anzeige an die zuständige Verwaltungsbehörde wird erstattet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.08.2024 um 18:19 Uhr aktualisiert