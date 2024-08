Bauverzögerung: Sturm-Trainingszentrum Stößt Auf Stadt-Baum-Projekt

Der Bau soll in 2025 starten.

25. August 2024

Egal ob Polen, Ungarn oder die Slowakei – Osteuropa scheint die Alpenrepublik in der sportlichen Infrastruktur schon längst abgehängt zu haben. Doch der Bau des geplanten zweiten Trainingszentrums für Sturm Damen und die Akademiemannschaften in Graz-Puntigam könnte noch dauern, denn die Stadt Graz möchte dort Bäume pflanzen. Dafür muss zuerst eine Straße versetzt werden.

Ein neues Trainingszentrum ist dringend notwendig

Die Verzögerung des Baubeginns des neuen Stadions setzt die Grazer Vereine zu schaffen, denn die Zeitplanverschiebung bedeutet ebenfalls eine Verzögerung des geplanten Trainingsbeginns. Hartberg muss sich die drei vorhandenen Plätze mit insgesamt drei Mannschaften teilen, weshalb die Mannschaft für das zukünftige Training nach Schielleiten ausweichen wird. Auch das Sturm Graz Trainingszentrum in Messendorf platzt schon längst aus allen Nähten. Um dem entgegenzuwirken, trainieren die Zweiermannschaft von Jürgen Säumel in Tillmitsch und die Bundesliga-Frauen am Grazer Postplatz.

Die Finanzierung ist gesichert

Die Freude war groß, als der Bau des zweiten Trainingszentrums in Graz-Puntigam für die Damen- und Akademiemannschaft feststand, denn die Finanzierung war gesichert. Das Land Steiermark unterstützte das Vorhaben mit 4,8 Millionen Euro. Ungefähr die Hälfte des Grundstückspreises kam von der Stadt Graz, nämlich etwa 3,1 Millionen Euro, und der Rest des 12,5 Millionen Euro teuren Projekts wird vom Verein, mit der Unterstützung eines noch unbekannten Partners, finanziert. Spätestens im Winter hätten die Bauarbeiten beginnen sollen, denn das Ziel war es, in etwa zwei Jahren im neuen Zentrum mit dem Training zu beginnen.

Baubeginn: Nächstes Jahr

Wann es nun tatsächlich mit dem Bau des neuen Trainingszentrums losgeht, ist jedoch im Moment ungewiss, denn das Grazer Rathaus wünscht sich die Pflanzung von Bäumen entlang des Feldes. Um dies möglich zu machen, muss eine Straße um 50 bis 60 Zentimeter versetzt werden. Voraussichtlich kann nächstes Jahr mit dem Bau begonnen werden, sofern die Versetzung der Straße keine bürokratischen Probleme verursacht.