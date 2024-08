Tödlicher Baggerunfall in Osttirol: 56-Jähriger stürzt 50 Meter ab

Ein 56-Jähriger starb nach einem tödlichen Baggerunfall in Matrei in Osttirol. Der Bagger stürzte über steiles Gelände und kam im Bachbett zum Stillstand.

Am 25. August 2024 kam es in Matrei in Osttirol zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 56-jähriger Österreicher war im Bereich Stockbach-Graben mit einem Raupenbagger im Einsatz, als er aus unbekannten Gründen über steiles Gelände stürzte und tödliche Kopfverletzungen erlitt.

Bagger kommt erst nach 120 Meter zum Stillstand

Gegen 9.45 Uhr stürzte der Bagger rund 50 Meter unterhalb der Absturzstelle ins Bachbett. Der Bagger selbst kam nach weiteren 70 Metern ebenfalls dort zum Stillstand. Der Unfall wurde von einem Zeugen bemerkt, der sofort die Rettungskräfte informierte. Der Notarzt des Rettungshubschraubers „Christopherus 7“ konnte nur noch den Tod des Mannes bestätigen. Die Bergung des Leichnams erfolgte durch den Polizeihubschrauber mit einem Tau. Neben dem Hubschrauber waren die örtliche Bergrettung, Feuerwehr und Alpinpolizei im Einsatz.