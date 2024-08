Von Straße abgekommen: Motorradfahrerin stürzt im Wald über einen Ast

Eine 18-jährige, in Graz wohnhafte, Ukrainerin lenkte gegen heute Nachmittag, am 25. August, gegen 14.30 Uhr ein Motorrad auf der L619 aus Deutschlandsberg kommend in Fahrtrichtung zur Landesgrenze Kärnten. In einer starken Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und geriet auf eine steile Wiesenböschung. Danach geriet sie in einen Waldrand, überfuhr einen stärkeren am Boden liegenden Ast und kam zu Sturz. Einige Motorradlenker leisteten Erste Hilfe, die medizinische Erstversorgung erfolgte durch das Rote Kreuz. Die 18-Jährige wurde in das LKH Südsteiermark nach Wagna eingeliefert und dort stationär aufgenommen.