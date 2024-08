Auto-Brand auf der A10: Familie entkommt Flammeninferno

Auf der A10 Tauernautobahn geriet ein Auto in Brand. Die Feuerwehr Golling löschte das Feuer erfolgreich, verletzt wurde niemand.

Veröffentlicht am 25. August 2024, 19:04 / ©5 Minuten

Am Samstag, den 24. August 2024, kurz vor 15 Uhr, ereignete sich ein gefährlicher Zwischenfall auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Ein 46-jähriger deutscher Autofahrer bemerkte während der Fahrt Rauch, der aus dem Motorraum seines Fahrzeugs aufstieg. Geistesgegenwärtig lenkte er das Auto auf den Pannenstreifen vor dem Hieflertunnel, verließ mit seiner Familie das Fahrzeug und brachte sich in Sicherheit.

Feuerwehr Golling rückt zum Einsatz aus

Nur wenige Augenblicke später stand der Pkw in Vollbrand. Die selbstständigen Löschversuche des Fahrers blieben erfolglos, sodass die Feuerwehr Golling alarmiert wurde. Kurz darauf trafen die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ein und begannen sofort mit den Löscharbeiten. Dank des schnellen Einsatzes konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Um die Sicherheit der Einsatzkräfte und der anderen Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, wurde der betroffene Autobahnabschnitt während der Löscharbeiten gesperrt. Bereits kurz nach 15.30 Uhr konnte die Sperre wieder aufgehoben werden, nachdem die Feuerwehr die Lösch- und Reinigungsarbeiten abgeschlossen hatte. Glücklicherweise blieb die Familie unverletzt, doch das Fahrzeug wurde vollständig zerstört.