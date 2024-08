Junge Gailtalerin veröffentlicht Buch: „Jeder hat die Chance dazu“

In einer Zeit, in der viele junge Menschen Filme und Serien auf Streaming-Diensten konsumieren, geht Linda Maria Mörtl einen anderen Weg. Die 21-jährige Gailtalerin liebt Bücher und sie liebt es, zu schreiben. „Andere schauen Filme, ich greife lieber zu einem guten Liebesroman und kann dadurch entspannen,“ erzählt sie gegenüber 5 Minuten. Diese Leidenschaft führte dazu, dass Linda sich einen Traum erfüllte: Sie hat ihr erstes Buch veröffentlicht.

Ein Mutiger Schritt ins Unbekannte

Der Weg dorthin war nicht immer einfach. „Die Idee, einen Kurzroman zu schreiben, hatte ich schon länger, aber ich hatte bisher immer unglaublichen Respekt davor. Jetzt habe ich meinen Mut zusammengefasst und einfach angefangen zu schreiben,“ erklärt Linda. Das Ergebnis dieser mutigen Entscheidung ist das Buch „Zweieinhalb Flügelschläge in der Dunkelheit“.

Zwischen Schule, Praktika und der Liebe zum Schreiben

Ein Jahr lang arbeitete Linda an ihrem Buch und das zwischen Schule und Praktika. „Die größte Herausforderung war für mich, die Zeit zum Schreiben zu finden. Ab und an hatte ich auch Zweifel an mir selbst. Werde ich es schaffen, den Roman zu beenden? Wie wird er bei den Lesern ankommen?“ Diese Fragen quälten sie immer wieder. Nun ist das Buch fertig und sowohl bei ihr persönlich als auch online bei Thalia erhältlich.

Inspiration aus der Familie und dem Pflegeberuf

„Lesen und meine Familie inspirieren mich unglaublich. Wenn man eine Familie hat, die hinter einem steht, läuft das alles viel einfacher,“ sagt sie. Auch ihre eigene berufliche Erfahrung als angehende Pflegefachassistentin hat Einfluss auf ihr Schreiben genommen. „Ich habe das Thema Pflege aufgegriffen, weil ich selbst gerade den Pflegefachassistenten mache und nochmal darauf aufmerksam machen möchte, welche wichtige Arbeit Krankenpfleger leisten,“ erklärt Linda.

Ein Traum, der noch weitergeht

Doch Linda ist noch lange nicht am Ziel angekommen. Sie plant bereits weitere Kurzromane, einer davon ist schon in Arbeit. „Der Titel bleibt noch eine Überraschung,“ verrät sie. Außerdem träumt sie davon, irgendwann einen New Adult Roman zu schreiben.. „Mein Traum wäre, dass ich es irgendwann bis zum LYX Verlag schaffe und vom Autorinnen sein leben kann,“ erzählt sie gegenüber 5 Minuten.

„Jeder hat die Chance dazu“

Mit ihrem Buch möchte Linda aber nicht nur ihre eigenen Träume verwirklichen, sondern auch andere junge Menschen ermutigen. „Ich möchte mit meinem Buch vermitteln, dass jeder die Chance dazu hat, ein Buch zu veröffentlichen und möchte ebenso zum Lesen animieren,“ sagt sie.